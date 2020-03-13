2020-03-13T11:58:58+03:00
Общество

Дизайн «Теремка» обсудят с общественным советом театра

Там также благоустроят прилегающую территорию
Екатерина Семенова
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Ведутся работы в театре "Теремок"Ведутся работы в театре "Теремок"
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Ремонт театра кукол «Теремок» в Саратове ремонтируют в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он посетил объект, где идут работы.

До конца года будет не только обновлен театр, но и благоустроена территория. Сейчас там демонтировано оборудование, ведется работа по усилению перекрытий и стен. Внутренний дизайн будут обсуждать в общественным советом театра.

- Работы ведутся активно, и это радует. Сейчас труппе театра предложена другая площадка для выступлений. Наша задача — не затягивать сроки реконструкции. Провести ремонт за год — это допустимый срок, — отметил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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