Дизайн «Теремка» обсудят с общественным советом театра

13 Март 2020 2020-03-13T11:58:58+03:00

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Ремонт театра кукол «Теремок» в Саратове ремонтируют в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он посетил объект, где идут работы.

До конца года будет не только обновлен театр, но и благоустроена территория. Сейчас там демонтировано оборудование, ведется работа по усилению перекрытий и стен. Внутренний дизайн будут обсуждать в общественным советом театра.

- Работы ведутся активно, и это радует. Сейчас труппе театра предложена другая площадка для выступлений. Наша задача — не затягивать сроки реконструкции. Провести ремонт за год — это допустимый срок, — отметил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU