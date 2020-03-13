Дизайн «Теремка» обсудят с общественным советом театра
Ремонт театра кукол «Теремок» в Саратове ремонтируют в рамках нацпроекта «Культура».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он посетил объект, где идут работы.
До конца года будет не только обновлен театр, но и благоустроена территория. Сейчас там демонтировано оборудование, ведется работа по усилению перекрытий и стен. Внутренний дизайн будут обсуждать в общественным советом театра.
- Работы ведутся активно, и это радует. Сейчас труппе театра предложена другая площадка для выступлений. Наша задача — не затягивать сроки реконструкции. Провести ремонт за год — это допустимый срок, — отметил Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU