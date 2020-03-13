В Саратовской области инспектор колонии пытался пронести заключенному гашиш

13 Март 2020 2020-03-13T11:23:33+03:00

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В Саратовской области будут судить 26-летнего мужчину. Его обвиняют в пособничестве в покушении на приобретение без цели сбыта наркотиков в значительном размере.

- Следствие считает, что младшего инспектора одного из отделов колонии №7 на станции Паницкая остановили на КПП 13 июня. При нем нашли пакет с гашишем, который он собирался передать осужденному, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Уголовное дело направлено в Красноармейский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU