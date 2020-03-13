2020-03-13T10:04:26+03:00
Общество

В Ивантеевском районе стартовал конкурс Николая Панкова среди городских и сельских библиотек

Екатерина Семенова
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Сотрудники библиотек Ивантеевского района начали подготовку своих проектов для конкурса депутата Госдумы Николая Панкова среди городских и сельских библиотек. Об этом они рассказали на встрече организационного комитета в Центральной библиотеке в Ивантеевке.

Конкурс «Слава, достойная памяти» — уже второй конкурс библиотек, который проводит Николай Панков. В год 75-летия Великой Победы он посвящен землякам — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

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Центральная библиотека Ивантеевки в прошлом году была обновлена в рамках национального проекта «Культура» и является центром общественной жизни для всех поколений ивантеевцев. Она стала модельной, здесь прибавилось читателей, увеличился книжный фонд, появился зал краеведения, шахматный клуб. Заведующая Валентина Черняева рассказала, что библиотека активно готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и показала подготовленные экспозиции с книгами, документами и военными экспонатами.

В читальном зале собрались не только сотрудники библиотек, но и учителя, работники музеев, представители первичных партийных организаций «Единой России», которых также очень волнует вопрос сохранения исторической памяти. По общему мнению, конкурс, который проводит Николай Панков, будет интересен не только работникам библиотек и читателям, но и всем жителям района.

- Для подготовки конкурсных работ будут собраны уникальные факты об истории района, воспоминания ветеранов и тружеников тыла и так далее. Считаю, после подведения итогов конкурса все это нужно опубликовать — в виде брошюры или в сети интернет, обязательно с иллюстрациями. Как материал для обучения нашей молодежи и полезную информацию для всех поколений. Когда люди узнают что-то новое о жизни родного края и своих земляков, они больше интересуются историей и тянутся к знаниям, — предложила преподаватель истории школы села Николаевка Наталья Васильева.

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Сотрудники библиотек изучили положение о конкурсе, который проводит Николай Панков, и внесли свои предложения. До конца апреля участники подготовят свои работы, а итоги будут подведены осенью. Победители получат ценные подарки, лучшие поедут в Волгоград, где смогут не только хорошо узнать историю города-героя, но и обменяться опытом с коллегами — работниками библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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