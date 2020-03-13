Женщина на Honda Jazz устроила ДТП в центре Саратова

13 Март 2020 2020-03-13T08:13:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздно вечером 12 марта в центре Саратова две иномарки устроили ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на пересечении улиц Университетская и Зарубина.

Примерно в 22:30 там столкнулись Honda Jazz и Volkswagen Jetta. По предварительной версии, 54-летняя женщина за рулем первого авто нарушила правила проезда перекрестка.

Второй иномаркой управлял 34-летний водитель.

В аварии пострадала 23-летняя пассажирка Volkswagen Jetta. Водитель этой машины был отпущен после осмотра медиками.

ИСТОЧНИК KP.RU