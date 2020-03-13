Женщина на Honda Jazz устроила ДТП в центре Саратова
Иномарка столкнулась с Volkswagen Jetta
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Поздно вечером 12 марта в центре Саратова две иномарки устроили ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на пересечении улиц Университетская и Зарубина.
Примерно в 22:30 там столкнулись Honda Jazz и Volkswagen Jetta. По предварительной версии, 54-летняя женщина за рулем первого авто нарушила правила проезда перекрестка.
Второй иномаркой управлял 34-летний водитель.
В аварии пострадала 23-летняя пассажирка Volkswagen Jetta. Водитель этой машины был отпущен после осмотра медиками.
ИСТОЧНИК KP.RU