Саратовская область получит финансовую помощь в числе регионов с наибольшей убылью населения
Вячеслав Володин о поддержке регионов.
Саратовская область получит дополнительные меры поддержки из федерального бюджета.
Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram, наш регион вошел в число пяти с наибольшей убылью населения.
- Вместе с третьим чтением изменений в бюджет мы приняли постановление, в котором поручили правительству проработать план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию этих субъектов РФ с целью устранения причин неблагоприятной демографической ситуации и высокого уровня оттока населения, а также оказания им финансовой помощи и мер поддержки, — заявил Вячеслав Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU