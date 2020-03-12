2020-03-12T17:05:13+03:00
Общество

Саратовская область получит финансовую помощь в числе регионов с наибольшей убылью населения

Принято постановление о мерах по социально-экономическому развитию
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин о поддержке регионов.

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Саратовская область получит дополнительные меры поддержки из федерального бюджета.

Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram, наш регион вошел в число пяти с наибольшей убылью населения.

- Вместе с третьим чтением изменений в бюджет мы приняли постановление, в котором поручили правительству проработать план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию этих субъектов РФ с целью устранения причин неблагоприятной демографической ситуации и высокого уровня оттока населения, а также оказания им финансовой помощи и мер поддержки, — заявил Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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