2020-03-12T10:28:23+03:00
Общество

Сегодня саратовских водителей будут ловить за тонировку

За нарушение предусмотрен штраф
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 марта, Госавтоинспекция проводит в Саратове рейд по тонировке.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, за нарушение водителей ждет штраф в размере 500 рублей.

Также выдается требование на устранение тонировки, на основании которого нужно снять пленку в течение установленного срока. В случае неисполнения этого граждан ждет административный арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские коммунисты: невозможно голосовать за винегрет
В Саратове найден труп новорожденного
В школах Саратова закрываются на карантин несколько классов
Решение по проекту присвоения Саратову почетного звания встречали аплодисментами
В Саратовской области прокуратура нашла четыре сайта по продаже стерлядей и белуг
Саратовская областная дума уже две недели не может выбрать нового сенатора
Получены средства на достройку школы в Тепловке
Радаев — пикетчикам перед облдумой: И я никуда не уйду!
Двое узбекистанцев пытались сбыть полкило героина в Саратове
«Умный счетчик» в вашем доме: Сэкономит время и деньги
Панков: Разногласия по ремонту тротуаров между властями и населением говорят о незнании своей территории
Жители Приволжского написали открытое письмо Радаеву, Стрелюхину, Бусаргину и Тепину
В Саратове распитие спиртного закончилось для ученика колледжа потерей телефона
Проект студентов ПИУ имени П. А. Столыпина РАНХиГС «Разделяй!» реализовали в школе села Мизино-Лапшиновка
Саратовский лицеист выступит на шоу «Голос. Дети»
Более 215 км пути отремонтируют на Приволжской железной дороге в 2020 году
В Саратове школьники продолжают обучение, в Балакове и Энгельсе — карантин