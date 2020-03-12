Сегодня саратовских водителей будут ловить за тонировку

12 Март 2020 2020-03-12T10:28:23+03:00

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Сегодня, 12 марта, Госавтоинспекция проводит в Саратове рейд по тонировке.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, за нарушение водителей ждет штраф в размере 500 рублей.

Также выдается требование на устранение тонировки, на основании которого нужно снять пленку в течение установленного срока. В случае неисполнения этого граждан ждет административный арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU