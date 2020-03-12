2020-03-12T09:29:12+03:00
Звезды

Внучка Чаплина вручила премию деда уроженцу Саратова Евгению Миронову

Народный артист РФ получил ее за выдающийся вклад в киноискусство
Ольга Симонова
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Уроженцу Саратова, народному артисту РФ Евгению Миронову вручили премию Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство.

Церемония прошла вчера, 11 марта, в Светлановском зале Дома музыки в Москве. Награду Миронов получил из рук Киры Чаплин — внучки известного актера, актрисы и модели, сообщает ТАСС,

Чаплин заявила, что разнообразие искусства, которое Миронов демонстрировал на протяжении более 30 лет своей карьеры, заслуживает этой награды.

Сам актер и художественный руководитель Театра наций подчеркнул, что разделяет этот приз.

- Я разделяю этот приз и с теми коллегами, которые сегодня в зале, которых сегодня чествовал фонд «Артист». И с теми нашими артистами по всей стране, которые для меня все Чаплины, потому что они не ради денег, не ради славы делают свое потрясающее дело, верят в это и приносят огромному количеству людей радость и дарят свое сердце и свою любовь, — отметил Миронов.

Эту премию в разные годы получали: Федерико Феллини, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Катрин Денев и Мерил Стрип и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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