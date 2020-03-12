12 Март 2020 2020-03-12T08:29:17+03:00

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В Саратовской области ищут 14-летнего Егора Барыша, который пропал в городе Отрадный в Самарской области.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о подростке ничего не известно с 6 января 2020 года.

Его приметы: рост 165–168 см, худощавое телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку, обут в белые кроссовки марки Adidas.

ИСТОЧНИК KP.RU