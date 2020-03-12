2020-03-12T08:29:17+03:00
Общество

В Саратовской области ищут 14-летнего Егора Барыша

Подросток пропал в Самарской области
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области ищут 14-летнего Егора Барыша, который пропал в городе Отрадный в Самарской области.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о подростке ничего не известно с 6 января 2020 года.

Его приметы: рост 165–168 см, худощавое телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку, обут в белые кроссовки марки Adidas.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня саратовских водителей будут ловить за тонировку
Внучка Чаплина вручила премию деда уроженцу Саратова Евгению Миронову
В Саратовской области за сутки 54 раза горела сухая трава и мусор
Открыта подача заявок для саратовцев на конкурс «Папа года»
Кот, пес и лиса: Бешеное трио закрыло на карантин населенные пункты в трех районах Саратовской области
В Саратове установят копию памятника Воину-освободителю из Берлина
Работник «Балаковорезинотехники» получил тяжелую травму глаза: расследование завершено
Дмитрий Тепин готов начать борьбу с торговыми ларьками
В Саратове рецидивист обокрал ТЦ «Арига»
В Ершове на 8 марта покалечили женщину
Панков: Условие Володина — чтобы все шаги по ремонту тротуаров согласовывались с жителями
В Саратовской области ищут 14-летнего Егора Барыша
Вынесен приговор убийце с Васильковской улицы
В Аркадаке мужчина зарезал случайного прохожего в новогоднюю ночь
В Саратовской области прольется дождь, ожидается порывистый ветер