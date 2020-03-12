Вынесен приговор убийце с Васильковской улицы
В Саратове 35-летнего жителя Заводского района признали виновным в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причиной преступления стала ревность.
Все произошло в ночь на 19 августа. По версии следствия, у обвиняемого дома на улице Васильковская находился гость. Во время застолья тот начал флиртовать с его сожительницей, что не понравилось хозяину дома. Он ударил 36-летнего мужчину ножом в спину и убил на месте.
При этом сожители не обеспокоились трупом у себя в квартире и легли спать. А на следующее утро скрылись с места преступления. Тело нашли 23 августа сотрудники полиции, которые разыскивали погибшего по заявлению его матери.
Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет и шесть месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU