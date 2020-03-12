2020-03-12T08:26:29+03:00
Происшествия

Вынесен приговор убийце с Васильковской улицы

Причиной стала ревность
Екатерина Семенова
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В Саратове 35-летнего жителя Заводского района признали виновным в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причиной преступления стала ревность.

Все произошло в ночь на 19 августа. По версии следствия, у обвиняемого дома на улице Васильковская находился гость. Во время застолья тот начал флиртовать с его сожительницей, что не понравилось хозяину дома. Он ударил 36-летнего мужчину ножом в спину и убил на месте.

При этом сожители не обеспокоились трупом у себя в квартире и легли спать. А на следующее утро скрылись с места преступления. Тело нашли 23 августа сотрудники полиции, которые разыскивали погибшего по заявлению его матери.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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