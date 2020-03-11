Жительница Ртищевского района ответит за присвоение более 35 тыс. рублей
Женщина взяла средства из кассы
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Жительница Ртищевского района в январе 2019 года по версии следствия присвоила себе деньги, принадлежащие государственному предприятию, организации по инвентаризации недвижимости.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, она была должностным лицом и взяла из кассы деньги, которыми физические лица оплатили услуги компании.
Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 35 тыс. рублей.
На гражданку завели уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU