Жительница Ртищевского района ответит за присвоение более 35 тыс. рублей

11 Март 2020 2020-03-11T15:15:25+03:00

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Жительница Ртищевского района в январе 2019 года по версии следствия присвоила себе деньги, принадлежащие государственному предприятию, организации по инвентаризации недвижимости.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, она была должностным лицом и взяла из кассы деньги, которыми физические лица оплатили услуги компании.

Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 35 тыс. рублей.

На гражданку завели уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU