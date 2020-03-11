2020-03-11T15:32:18+03:00
Общество

Завершился городской чемпионат по деловой игре «Выборы»

Екатерина Семенова
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За выход в финал боролись команды пяти районов СаратоваЗа выход в финал боролись команды пяти районов Саратова
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10 марта 2020 года состоялся финал городского чемпионата по деловой игре «Выборы» среди старшеклассников образовательных учреждений Саратова. Чемпионат ежегодно проходит в рамках Дня молодого избирателя.

Организаторами выступают комитет по образованию муниципального образования «Город Саратов», избирательная комиссия Саратовской области и Поволжский институт управления РАНХиГС.

Деловая игра «Выборы» формирует представление об избирательной системе и позитивное отношение будущих избирателей к реализации своего избирательного права. Школьники в игровой форме изучают механизмы выборности и формирования институтов публичной власти.

В течение трех дней — 3-5 марта 2020 года — команды из представителей пяти районов Саратова боролись за выход в финал чемпионата. Сформированные участниками «партии» представляли свои программы, защищали право быть избранными, участвовали в дебатах, демонстрировали навыки публичных выступлений и делового общения. По итогам отборочного этапа в финал вышли девять команд-«партий».

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Оценивали работу «партий» члены жюри — эксперты чемпионата: консультант отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» Людмила Береснева, начальник отдела контрольно-ревизионной работы и взаимодействия с общественными объединениями и СМИ аппарата избирательной комиссии Саратовской области Елена Невдах, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления РАНХиГС Сергей Сергеев, доцент кафедры конституционного и международного права ПИУ РАНХиГС, член избирательной комиссии Саратовской области Ольга Кузнецова, начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Марина Азарова.

По итогам выступлений команд и оценкам жюри победителем чемпионата стала команда МОУ «Гимназия №34» «Чистая партия», второе место заняла команда МОУ «СОШ №1» «Шаг в будущее», а третье место — «Новая российская партия» (МОУ «Русская православная классическая гимназия им. преподобного Сергия Радонежского»).

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- Чемпионат «Выборы» заставляет школьников задуматься о завтрашнем дне. Естественно, многие вопросы, которые затрагивали дети в своих программах, для них еще сложны и малопонятны. И в этом случае работа учителя как наставника играет важнейшую роль. Работа в команде учит ребят слышать друг друга, искать одно наилучшее решение для всех. Публичные выступления помогают познать азы ораторского искусства, развивают гибкость мышления и быстроту реакции. Соревновательный элемент не помешал ребятам оценивать объективно своих соперников.

Работая над программой нашей команды «Чистая партия», ребята серьезно погрузились в тему экологии и начали реализовывать свои предложения на практике: дома стали разделять отходы на органику и сухой мусор, отдельно утилизировать батарейки, стали предлагать гимназии интересные идеи, направленные на защиту окружающей среды, даже начали планировать проведение экомероприятий в начальных и средних классах.

Ценно, что игра побудила ребят к полезной активности, ведь каждый может и должен позитивно влиять на развитие школы, района, города, страны! — отметила учитель МОУ «Гимназия №34» Ольга Темякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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