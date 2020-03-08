2020-03-08T20:14:42+03:00
Происшествия

В Елшанке сгорела старинная мельница

Местные жители считают, что причина – окурок от компании молодых людей [видео]
Екатерина Семенова
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Заброшенная мельница погибла в огне. Фото очевидцаЗаброшенная мельница погибла в огне. Фото очевидца
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В селе Елшанка Воскресенского района горит старинная мельница 1909 года постройки.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, здание на улице Школьная загорелось около двух часов назад.

На место выехали пожарные расчеты, но пока по каким-то причинам не приступают к тушению, сообщили местные жители. Многие из них готовы сами броситься на борьбу с огнем.

Так мельница выглядела до пожара. Фото портала "Туристический Саратов"

Так мельница выглядела до пожара. Фото портала "Туристический Саратов"

Также очевидцы предполагают, что причиной пожара мог стать окурок от компании молодежи, которая там сидела непосредственной перед ЧП.

В селе Елшанка сгорело здание старинной мельницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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