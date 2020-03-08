В Елшанке сгорела старинная мельница
В селе Елшанка Воскресенского района горит старинная мельница 1909 года постройки.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, здание на улице Школьная загорелось около двух часов назад.
На место выехали пожарные расчеты, но пока по каким-то причинам не приступают к тушению, сообщили местные жители. Многие из них готовы сами броситься на борьбу с огнем.
Так мельница выглядела до пожара. Фото портала "Туристический Саратов"
Также очевидцы предполагают, что причиной пожара мог стать окурок от компании молодежи, которая там сидела непосредственной перед ЧП.
В селе Елшанка сгорело здание старинной мельницы.
ИСТОЧНИК KP.RU