В Елшанке сгорела старинная мельница

8 Март 2020 2020-03-08T20:14:42+03:00

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В селе Елшанка Воскресенского района горит старинная мельница 1909 года постройки.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, здание на улице Школьная загорелось около двух часов назад.

На место выехали пожарные расчеты, но пока по каким-то причинам не приступают к тушению, сообщили местные жители. Многие из них готовы сами броситься на борьбу с огнем.

Так мельница выглядела до пожара. Фото портала "Туристический Саратов"

Также очевидцы предполагают, что причиной пожара мог стать окурок от компании молодежи, которая там сидела непосредственной перед ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/765333" frameborder="0"></iframe> В селе Елшанка сгорело здание старинной мельницы.

ИСТОЧНИК KP.RU