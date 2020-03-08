2020-03-08T17:07:22+03:00
Общество

Назван город Саратовской области с самым высоким IQ

Опубликован рейтинг цифровизации российских городов
Екатерина Семенова
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Города Саратовской области проверили на уровень IQ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, для этого города оценили по 47 показателям в сфере цифровизации.

Среди крупных городов, с числом жителей от 250 тыс. человек до миллиона, Саратов оказался на 32-м месте из 63. Уровень его IQ составил 32,67.

Среди больших городов с населением 100-250 тыс. человек Балаково стал 26-м по счету (его IQ оценивается в 36,13), а Энгельс занял 42-е место с IQ 32,5.

Таким образом, Балаково оказался «умнее» Саратова.

Индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» разработан Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках проекта «Умный город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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