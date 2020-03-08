Назван город Саратовской области с самым высоким IQ
Города Саратовской области проверили на уровень IQ.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, для этого города оценили по 47 показателям в сфере цифровизации.
Среди крупных городов, с числом жителей от 250 тыс. человек до миллиона, Саратов оказался на 32-м месте из 63. Уровень его IQ составил 32,67.
Среди больших городов с населением 100-250 тыс. человек Балаково стал 26-м по счету (его IQ оценивается в 36,13), а Энгельс занял 42-е место с IQ 32,5.
Таким образом, Балаково оказался «умнее» Саратова.
Индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» разработан Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках проекта «Умный город».
ИСТОЧНИК KP.RU