2020-03-06T16:58:39+03:00
Происшествия

В Саратове адвоката посадили на три года за мошенничество на миллион рублей

Он требовал деньги за помощь в уголовном деле
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова вынесен приговор адвокату.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в особо крупном мошенничестве.

Следствие и суд установили, что 29 сентября 2018 года адвокат коллегии адвокатов предложил помочь женщине избежать уголовной ответственности. Такое предложение он сделал родственнику подсудимой. По словам адвоката, он обладал необходимыми связями.

За свои услуги адвокат потребовал миллион рублей. Якобы деньги он намеревался передать судье, чтобы тот ограничился штрафом.

Вечером 19 октября он получил миллион рублей и потребовал еще 50 тыс. в качестве компенсации расходов для урегулирования дела. После передачи денег он был задержан сотрудниками УФСБ региона.

Свою вину мужчина не признал. Однако суд вынес приговор — три года в колонии общего режима.

В законную силу приговор не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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