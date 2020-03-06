Мошенники оставили жительницу Саратова без денег и тюльпанов
Жительница Саратова стала жертвой мошенников при заказе тюльпанов через интернет.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 26-летняя саратовчанка нашла объявление на сайте, оформила договор, оплатила счет на 15 тыс. рублей.
Ей обещали отдать 600 свежесрезанных тюльпанов курьерской доставкой.
Во время заказа 2 марта даме отвечали, что ее товар прибудет 4 марта, однако в назначенный день собеседники заявили, что не имеют никакого отношения к цветам.
Также не явился посланец с роскошным букетом цветов от фирмы.
Гражданка обратилась 5 марта в полицию. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU