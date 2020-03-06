Мошенники оставили жительницу Саратова без денег и тюльпанов

6 Март 2020 2020-03-06T12:44:26+03:00

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Жительница Саратова стала жертвой мошенников при заказе тюльпанов через интернет.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 26-летняя саратовчанка нашла объявление на сайте, оформила договор, оплатила счет на 15 тыс. рублей.

Ей обещали отдать 600 свежесрезанных тюльпанов курьерской доставкой.

Во время заказа 2 марта даме отвечали, что ее товар прибудет 4 марта, однако в назначенный день собеседники заявили, что не имеют никакого отношения к цветам.

Также не явился посланец с роскошным букетом цветов от фирмы.

Гражданка обратилась 5 марта в полицию. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU