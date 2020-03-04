Ранее судимый парень в Саратове не устоял перед шоколадом в магазине
Злоумышленник украл 22 плитки «Вдохновение» и восемь — Merci
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В Заводском районе Саратова вчера, 3 марта, полиции попался 25-летний подозреваемый в краже.
- С заявлением 24 февраля обратилась 43-летняя женщина и рассказала, что из магазина по улице Орджоникидзе кто-то украл 22 плитки шоколада «Вдохновение» и восемь — Merci, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Во время обработки мест возможного сбыта шоколада был задержан ранее судимый парень. Он признался в краже. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU