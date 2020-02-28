На Панфилова иномарка насмерть сбила пса и покалечила его хозяина

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:47:52+03:00

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В Ленинском районе Саратова сбит мужчина с собакой.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на пересечении улиц Панфилова и Бережная.

Около 18:35 мужчина попал под колеса автомобиля Volkswagen Polo. По предварительной версии, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. При этом на нем не было световозвращающих элементов.

Очевидцы сообщили также, что мужчина был не один, а с псом. Животное погибло на месте. Пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии.

Иномаркой управлял 20-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU