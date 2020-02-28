На Панфилова иномарка насмерть сбила пса и покалечила его хозяина
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
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В Ленинском районе Саратова сбит мужчина с собакой.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на пересечении улиц Панфилова и Бережная.
Около 18:35 мужчина попал под колеса автомобиля Volkswagen Polo. По предварительной версии, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. При этом на нем не было световозвращающих элементов.
Очевидцы сообщили также, что мужчина был не один, а с псом. Животное погибло на месте. Пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии.
Иномаркой управлял 20-летний водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU