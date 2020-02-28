Саратовцев приглашают на курсы Тотального диктанта
Саратовцев приглашают на очные подготовительные курсы перед Тотальным диктантом.
Занятия по русском языку бесплатны. На них вы сможете повторить правописание гласных и согласных, слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей речи, пунктуацию, а также написать тренировочный диктант.
Курсы будут проходить на разных площадках три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.
Расписание занятий:
Русский по субботам в СГУ
СГУ 11 корпус, улица Астраханская, 83, корпус 11, аудитория 214
В 15:00 29 февраля, 7, 14, 21, 28 марта
Занятия ведет Шахназарян Наринэ Ониковна, кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы высшей категории.
С собой необходимо иметь паспорт
Русский по субботам в ЛИЕН
улица Советская, 60, аудитория 261.
В 15:00 7, 14, 21, 28 марта
Занятия ведут Штрыкова Лилия Андреевна, учитель русского языка, и Пистогова Элина Михайловна, учитель русского языка первой категории.
Русский по субботам в Историческом парке «Россия — моя история»
улица Шелковичная, 19.
В 12:00 7, 14, 21, 28 марта
Занятия ведет Рогожина Елена Игоревна, магистрант Института филологии и журналистики СГУ имени Н. Г. Чернышевского.
Русский по средам в СГЮА
СГЮА, улица Чернышевского, 104, корпус 1, аудитория 102
В 14:00 4, 11, 18, 25 марта, 1 апреля
Занятия ведет Авдевнина Ольга Юрьевна, руководитель кафедры русского языка СГЮА, доктор филологических наук, профессор.
С собой необходимо иметь паспорт
Русский по средам в ЮИПА
ЮИПА 7 корпус, улица Осипова, 1, корпус 7, аудитория 311
В 14:00 4, 11, 18, 25 марта, 1 апреля
Занятия ведет Пырков Иван Владимирович, профессор кафедры русского языка СГЮА, доктор филологических наук.
С собой необходимо иметь паспорт
Русский по понедельникам в МЮИ
МЮИ СГЮА, Молодежный проезд, 4а, корпус 6, аудитория 214
В 15:35 16, 23, 30 марта
Занятия ведет Соколова Ольга Ивановна, преподаватель кафедры русского языка СГЮА, кандидат филологических наук.
С собой необходимо иметь паспорт.
Подробнее о Тотальном диктанте: https://www.totaldict.ru/saratov
ИСТОЧНИК KP.RU