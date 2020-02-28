Саратовцев приглашают на курсы Тотального диктанта

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:06:16+03:00

Бесплатные занятия будут проходить три раза в неделю на разных площадках

Изменить размер текста: A A

Саратовцев приглашают на очные подготовительные курсы перед Тотальным диктантом.

Занятия по русском языку бесплатны. На них вы сможете повторить правописание гласных и согласных, слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей речи, пунктуацию, а также написать тренировочный диктант.

Курсы будут проходить на разных площадках три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

Расписание занятий:

Русский по субботам в СГУ

СГУ 11 корпус, улица Астраханская, 83, корпус 11, аудитория 214

В 15:00 29 февраля, 7, 14, 21, 28 марта

Занятия ведет Шахназарян Наринэ Ониковна, кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы высшей категории.

С собой необходимо иметь паспорт

Русский по субботам в ЛИЕН

улица Советская, 60, аудитория 261.

В 15:00 7, 14, 21, 28 марта

Занятия ведут Штрыкова Лилия Андреевна, учитель русского языка, и Пистогова Элина Михайловна, учитель русского языка первой категории.

Русский по субботам в Историческом парке «Россия — моя история»

улица Шелковичная, 19.

В 12:00 7, 14, 21, 28 марта

Занятия ведет Рогожина Елена Игоревна, магистрант Института филологии и журналистики СГУ имени Н. Г. Чернышевского.

Русский по средам в СГЮА

СГЮА, улица Чернышевского, 104, корпус 1, аудитория 102

В 14:00 4, 11, 18, 25 марта, 1 апреля

Занятия ведет Авдевнина Ольга Юрьевна, руководитель кафедры русского языка СГЮА, доктор филологических наук, профессор.

С собой необходимо иметь паспорт

Русский по средам в ЮИПА

ЮИПА 7 корпус, улица Осипова, 1, корпус 7, аудитория 311

В 14:00 4, 11, 18, 25 марта, 1 апреля

Занятия ведет Пырков Иван Владимирович, профессор кафедры русского языка СГЮА, доктор филологических наук.

С собой необходимо иметь паспорт

Русский по понедельникам в МЮИ

МЮИ СГЮА, Молодежный проезд, 4а, корпус 6, аудитория 214

В 15:35 16, 23, 30 марта

Занятия ведет Соколова Ольга Ивановна, преподаватель кафедры русского языка СГЮА, кандидат филологических наук.

С собой необходимо иметь паспорт.

Подробнее о Тотальном диктанте: https://www.totaldict.ru/saratov

ИСТОЧНИК KP.RU