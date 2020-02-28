«Т Плюс» перекроет улицу в центре Саратова сегодня вечером и отключит тепло
В центре Саратова сегодня вечером, 28 февраля, энергетики «Т Плюс» перекроют улицу для автомобилистов.
- Дзержинского на двух участках — между Чапаева и Вольской, Вольской и Горького — будет закрыта для проезда с 20:00, — сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс».
Энергетики перекрывают улицу для работ на теплосети. Также из-за этого не будет отопления в некоторых домах на проспекте Кирова, Вольской, Дзержинского, Горького, Сакко и Ванцетти.
Тепло в дома обещают подать только завтра утром, 29 февраля, в 08:00.
Отмечается, что на объекте будут работать две бригады и восемь единиц техники. Горожан просят не заходить и не заезжать за ограждения.
ИСТОЧНИК KP.RU