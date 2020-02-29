2020-02-29T08:19:47+03:00
Общество

Последний день зимы в Саратове будет теплым и ветреным

Возможен туман и мокрый снег
Екатерина Семенова
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В последний день зимы, 29 февраля, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу областного Гидрометцентра, утром сохранится вероятность осадков — снега, мокрого снега и мороси. Днем они прекратятся.

Также возможен туман, налипание мокрого снега, гололедица. Ветер будет дуть с юга и запада с порывами до 19 метров в секунду.

Днем столбик термометра покажет до +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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