Последний день зимы в Саратове будет теплым и ветреным
Возможен туман и мокрый снег
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В последний день зимы, 29 февраля, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу областного Гидрометцентра, утром сохранится вероятность осадков — снега, мокрого снега и мороси. Днем они прекратятся.
Также возможен туман, налипание мокрого снега, гололедица. Ветер будет дуть с юга и запада с порывами до 19 метров в секунду.
Днем столбик термометра покажет до +9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU