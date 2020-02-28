Дольщики ЖСК «Времена года» в Саратове пожаловались на ожидание компенсаций
Сегодня, 28 февраля, дольщики из ЖСК «Времена Года» - дом на перекрестке Чапаева и Зарубина на заседании в правительстве пожаловались на отсутствие денежных компенсаций. Напомним, права дольщиков части проблемных домов, планируется восстановить с участием ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».
- Какие-то формы, эксперименты по заполнению, мы устали, - сказала представительница ЖСК «Времена Года».
Валерий Радаев напомнил ей, что нужно было вовремя подготовить документы, «мы готовы к реализации проекта, а вы нет».
- Почему дома 75-80% готовности получили деньги? С нами ничего не решили, - не унималась саратовчанка.
Руководитель фонда в Саратовской области Татьяна Одинцова готова была ответить, но женщина сказала, что ей надоело всех слушать.
Все-таки Одинцова рассказала, что когда решение по домам в прошлом году принимали, там не было возможности компенсации членам ЖСК, находящихся в процедуре банкротства. Потом было приняты изменения в закон и такая возможность появилась. Компенсации - это бюджетные деньги, ответственность. Документы были предоставлены, но, к сожалению, у фонда так как работал новый механизм, была задержка в их обработке, из-за того что не было ясно, какими должны быть документы для верификации.
Другая дольщица рассказала, что рада в принципе обращению внимания на них, и готова хоть несколько раз переписать все, чтобы получить компенсацию.
Валерий Радаев рассказал, что есть сотни обманутых дольщиков, которые хотят получить деньги «вчера» - «всем тоже надо». Чем быстрее будут сданы и подтверждены документы в Фонд - тем быстрее все будет сделано.
ИСТОЧНИК KP.RU