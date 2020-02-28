В столкновени двух грузовиков под Саратовом погиб мужчина
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В столкновении двух грузовиков погиб пассажир. Фото ГИБДД по Саратовской области
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На 253-м километре трассы Самара — Пугачев — Волгоград в Балаковском районе Саратовской области столкнулись два грузовика.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 16:10.
По предварительной версии, 46-летний водитель рефрижератора Nissan допустил столкновение со стоящим автомобилем Scania.
Фото ГИБДД по Саратовской области
На месте погиб пассажир Nissan, 22-летний мужчина.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU