В столкновени двух грузовиков под Саратовом погиб мужчина

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:15:13+03:00

В столкновении двух грузовиков погиб пассажир. Фото ГИБДД по Саратовской области

Мужчина скончался до приезда медиков

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На 253-м километре трассы Самара — Пугачев — Волгоград в Балаковском районе Саратовской области столкнулись два грузовика.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около 16:10.

По предварительной версии, 46-летний водитель рефрижератора Nissan допустил столкновение со стоящим автомобилем Scania.

Фото ГИБДД по Саратовской области

На месте погиб пассажир Nissan, 22-летний мужчина.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU