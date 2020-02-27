Саратовский подросток позвонил в школу и рассказал о бомбе
Вчера, 26 февраля, 14-летний парень из Саратова решил пошутить. Он позвонил и рассказал, что в одной из школ Саратова находится бомба.
- Совместно с УФСБ по Саратовской области проведены оперативно-розыскные мероприятия. Информация оказалась ложной. Сообщение из хулиганских побуждений озвучил юноша, который учится в этом заведении, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Правоохранители возбудили на парня дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Его родителей привлекут к административной ответственности.
В главке напоминают, что, кроме возбуждения дела, телефонному шутнику придется возместить ущерб спецслужбам, работавшим на проверке информации. Родителей просят рассказать о последствиях таких игр своим детям.
ИСТОЧНИК KP.RU