В Саратовской области проехала «Электричка здоровья»

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:46:43+03:00

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В электричке №6474 Татищево — Анисовка на участке Саратов-1 — Анисовка специалисты областного центра медпрофилактики 26 февраля провели обследования жителей Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, гражданам измеряли артериальное давление, уровень холестерина, сахара крови, концентрацию угарного газа с помощью смокелайзера. Всех желающих пассажиров консультировал врач-терапевт по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе заболеваний сердечно-сосудистой системы. Медики напомнили о необходимости прохождения диспансеризации.

В пригородном зале Анисовки обследование продолжились, сельчанам также сделали компьютерную диагностику работы сердца и бесконтактную тонометрию с определением внутриглазного давления для ранней диагностики глаукомы. Все желающие получили консультации.

Свое здоровье проверили более 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU