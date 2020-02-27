Иван Дзюбан о снюсах: Мы будем бороться с любым распространением этой дряни

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:22:54+03:00

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Иван Дзюбан рассказал о законе, запрещающем продажу снюсов несовершеннолетним.

- Совсем недавно, на 42-м заседании Саратовской областной думы был принят закон о запрете продажи бестабачных некурительных смесей с никотином для несовершеннолетних.

Думаю, даже нет необходимости говорить о важности принятого закона. Практически во всех регионах России активисты выступали с требованием принятия закона. В настоящий момент в 25 субъектах идет процесс рассмотрения законодательной инициативы в региональных парламентах, а в 16 закон находится в стадии разработки.

Общественные организации, молодежь повсеместно выступали и до сих пор выступают в поддержку этого закона. Вред снюсов очевиден, но при этом остаются те, кто ищет новые возможности распространять его и его аналоги. Так в сети появилась информация о том, что на прилавках магазина появились никотиновые фрукты, которые свободно продаются без каких-либо возрастных ограничений.

Нужно понимать, что вред, который наносит здоровью никотин очень большой, особенно здоровью ребенка. Но ушлые предприниматели, которые видят своей единственной целью денежную выгоду, это понять не могут.

Готов заверить, что мы будем бороться с любым распространением этой дряни и не позволим находиться ей на прилавках магазина. Уже известны случаи смертельного исхода от снюсов. Поэтому, считаю, что мы должны приложить все возможные усилия, дабы прекратить распространение любых никотиносодержащих веществ для детей, — отметил Иван Дзюбан.

Напомним, что Саратовская область стала 43-м регионом, в котором приняли закон, запрещающий продажу бестабачных некурительных смесей с никотином для несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU