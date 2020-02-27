Житель Алгая отработает нетрезвую езду

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:28:28+03:00

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Суд признал 33-летнего жителя Алгая виновным в неоднократной пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в феврале 2017 года мужчину признали виновным в нетрезвой езде, до этого он попадался на этом же преступлении и отказался пройти медицинское освидетельствование, ему назначили 160 часов обязательных работ, а также лишили прав на 2,5 года.

Однако 31 декабря 2019 года гражданин вышел с покупками из магазина, выпил и сел за руль ВАЗ-2170. На улице Красного Бойца его остановили сотрудники полиции, освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя.

Теперь местный житель проведет 300 часов обязательных работ с лишением прав управлять транспортом на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU