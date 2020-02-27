Саратовских коммунальщиков научили правильно обрезать деревья

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:14:46+03:00

Специалист по арбористике дал мастер-класс на примере насаждений с проспекта Кирова

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В Саратове состоялся семинар «Арбористика, искусство ухода за древесными растениями».

Как сообщили «КП-Саратов», автором семинара является профессиональный инженер-лесопатолог, консультирующий арборист компании Treedoctor, основатель трех питомников Дмитрий Звонка.

Мероприятие длилось два дня в администрации Фрунзенского района. Как пояснили организаторы, целью являлось научить специалистов щадящим методам обрезки деревьев.

Обучение прошли сотрудники отделов благоустройства администраций районов, МБУ «Служба благоустройства города», МБУ «Дорстрой». Они прошли теоретическую и практическую часть мастер-класс по обрезке деревьев. Специалист продемонстрировал работу на примере насаждений на проспекте Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU