Организована работа горячей линии Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:57:47+03:00

Позвонить можно с 17 февраля по 2 марта

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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области с 17 февраля по 2 марта 2020 года организует работу горячей линии.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, можно позвонить по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты).

Работают номера: 8-800-100-18-58, по короткому телефону 8 (8452) 20-18-58, телефоны отдела надзора по гигиене детей и подростков 8 (8452) 22-82-80, 20-83-04, отдела защиты прав потребителей 8 (8452) 22-85-42, 22-85-90 с 10:00 до 17:00 ежедневно, перерыв с 12:00 до 12:45.

Также можно позвонить по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 в любое время суток и любой день, бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU