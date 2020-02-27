В Саратове пройдет всероссийский забег по историческому центру Саратова
Планируется, что в Саратове будет бежать более 1 тыс. человек
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В Саратове 31 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, этот забег пройдет одновременно в 85 регионах РФ.
Участникам на выбор предоставляют три дистанции: 1, 5, 10 км и полумарафон — 21,1 км. Маршруты пройдут по историческому центру Саратова.
Планируется, что в Саратове будет бежать более 1 тыс. человек.
Каждому участнику дадут стартовый номер с чипом хронометража, футболку, памятку и медаль на финише.
Зарегистрироваться на полумарафон можно на сайте забег.рф
ИСТОЧНИК KP.RU