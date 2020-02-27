В Саратове пройдет всероссийский забег по историческому центру Саратова

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:53:17+03:00

Планируется, что в Саратове будет бежать более 1 тыс. человек

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В Саратове 31 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, этот забег пройдет одновременно в 85 регионах РФ.

Участникам на выбор предоставляют три дистанции: 1, 5, 10 км и полумарафон — 21,1 км. Маршруты пройдут по историческому центру Саратова.

Планируется, что в Саратове будет бежать более 1 тыс. человек.

Каждому участнику дадут стартовый номер с чипом хронометража, футболку, памятку и медаль на финише.

Зарегистрироваться на полумарафон можно на сайте забег.рф

ИСТОЧНИК KP.RU