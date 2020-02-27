Вячеслав Володин похвалил строителей школы в Приволжском

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:56:35+03:00

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Сегодня, 27 февраля, во время посещения предуниверсария председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о разнице строительства школ в регионе. Так, работа на стройке в поселке Приволжский Энгельсского района идет куда эффективнее, чем в школе в «Авиаторе», где наблюдались нарушения сроков. Поэтому в первое место Вячеславу Володину визитов наносить не приходится, в отличие от объекта в Заводском районе.

Председатель Госдумы обратил свое внимание на актовый зал в предуниверсарии, где реализуется «креативное решение» с отсутствием классических кресел.

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Политик отметил, что при строительстве объекта на деньги благотворителей квадратный метр объекта стоит 41 тыс. рублей, при этом здесь используются экологически чистые материалы. Например, напольное покрытие выполнено из инновационного материала мармолеума. При этом в других школах, которые строят за государственные деньги, тот же самый метр стоит не менее 45 тыс. рублей.

Вячеслав Володин отметил работу молодого дизайнера на объекте. Она сообщила, что на полу нарисуют графическую разметку в виде линий для ориентирования в пространстве.

Кроме того, председатель Госдумы обратил внимание на то, что нужно приглашать для работы в строящиеся школы местных молодых специалистов, дизайнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU