Двое рабочих «Т Плюс» в Саратове упали с крыши во время работ
Мужчины проводили техническое обслуживание подъемного крана на ТЭЦ-2
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В Заводском районе Саратова сегодня, 27 февраля, с крыши на ТЭЦ-2 упали двое сотрудников «Т Плюс».
Как сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, 44 и 46-летний мужчины проводили техническое обслуживание подъемного крана, когда часть кровли под ними упала. Граждане рухнули с высоты примерно 5 метров.
Площадь разрушения составила примерно 10 кв. м.
Мужчин достали спасатели, а госпитализировала бригада Центра медицины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU