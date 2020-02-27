Двое рабочих «Т Плюс» в Саратове упали с крыши во время работ

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:26:44+03:00

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В Заводском районе Саратова сегодня, 27 февраля, с крыши на ТЭЦ-2 упали двое сотрудников «Т Плюс».

Как сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, 44 и 46-летний мужчины проводили техническое обслуживание подъемного крана, когда часть кровли под ними упала. Граждане рухнули с высоты примерно 5 метров.

Площадь разрушения составила примерно 10 кв. м.

Мужчин достали спасатели, а госпитализировала бригада Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU