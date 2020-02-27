2020-02-27T14:25:12+03:00
Общество

Панков: Для Володина важно мнение зоозащитников по решению проблемы безнадзорных животных

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече Вячеслава Володина с саратовскими зоозащитниками и волонтерами.

- С зоозащитниками Володин говорит со знанием дела, хорошо зная проблему бродячих животных в городе. Можно дискутировать по отдельным вопросам, но в главном достигли понимания: надо строить муниципальные приюты. Задача — помочь животным, постараться найти им новых хозяев. При этом обеспечив безопасность на улицах, защитить жителей от агрессии безнадзорных собак.

Спикер прав, проблему надо решать срочно, отлов животных в городе не проводится с осени. Буквально вчера был на встрече в Заводском районе, специально обратил внимание, что собак в окрестностях «Радуги» прибавилось. Муниципальные приюты — это предусмотренная законом возможность решить проблему. Лечить собак, кормить, стерилизовать. А контроль со стороны общественности поможет сделать работу эффективней. Для этого Володин и обращается к зоозащитникам, мнение специалистов для него важно, — отметил Панков.

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Проект приюта для животных в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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