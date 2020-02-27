В Ершовском районе людей в кафе кормили мясом без ветеринарных справок

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:00:41+03:00

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В Ершовском районе прокуратура и специалист Роспотребнадзора организовали проверку одного из кафе.

- В заведении в поселке Учебный на хранении были мясные блюда без информации о продукции. На мясо, из которого готовили, отсутствовали ветеринарные справки, — сообщили «КП-Саратов» в областном ведомстве.

Также периодические медосмотры не проходили четыре работника кафе. Уборку в кафетерии проводили некачественно и без необходимых средств.

В отношении предпринимателя возбудили административное дело за нарушение требований технических регламентов. Арбитражный суд оштрафовал его на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU