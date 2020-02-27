В Ершовском районе людей в кафе кормили мясом без ветеринарных справок
В Ершовском районе прокуратура и специалист Роспотребнадзора организовали проверку одного из кафе.
- В заведении в поселке Учебный на хранении были мясные блюда без информации о продукции. На мясо, из которого готовили, отсутствовали ветеринарные справки, — сообщили «КП-Саратов» в областном ведомстве.
Также периодические медосмотры не проходили четыре работника кафе. Уборку в кафетерии проводили некачественно и без необходимых средств.
В отношении предпринимателя возбудили административное дело за нарушение требований технических регламентов. Арбитражный суд оштрафовал его на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU