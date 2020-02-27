2020-02-27T13:43:58+03:00
Происшествия

Суд в Марксе посчитал, что мат в адрес полицейского стоит 15 тыс. рублей

Именно на столько оштрафовали местного жителя за оскорбление
Ольга Симонова
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В Марксе Саратовской области осудили 40-летнего местного жителя. Его признали виновным в публичном оскорблении полицейского при исполнении.

- Преступление произошло около 18 часов 12 января 2020 года в Марксовской районной больнице. В медучреждение его привезли для медосвидетельствования на алкогольное опьянение. Там он при свидетелях обматерил участкового, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу 15 тыс. рублей. Деньги пойдут в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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