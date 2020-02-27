Взятка сотруднице Роспотребнадзора попала на камеру наблюдения магазина под Саратовом

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:12:28+03:00

По версии следствия, проверяющая получила 10 тыс. рублей наличными и товары

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В Воскресенском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попала сотрудница Роспотребнадзора.

Следствие считает, что 15 октября 2019 года она проводила внеплановую проверку магазина в селе Воскресенского района. Сотрудница Роспотребнадзора выявила нарушения правил продажи некоторых товаров и заявила, что готова за 10 тыс. рублей отказаться от составления протоколов.

Подозреваемая получила не только деньги, но и товар из ассортимента магазина на 1 550 рублей.

Таким образом общая сумма ущерба составила 11 550 рублей.

Однако преступление попало на видеокамеру наблюдения, и представители магазина написали заявление в полицию.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU