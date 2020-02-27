Взятка сотруднице Роспотребнадзора попала на камеру наблюдения магазина под Саратовом
В Воскресенском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту взятки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попала сотрудница Роспотребнадзора.
Следствие считает, что 15 октября 2019 года она проводила внеплановую проверку магазина в селе Воскресенского района. Сотрудница Роспотребнадзора выявила нарушения правил продажи некоторых товаров и заявила, что готова за 10 тыс. рублей отказаться от составления протоколов.
Подозреваемая получила не только деньги, но и товар из ассортимента магазина на 1 550 рублей.
Таким образом общая сумма ущерба составила 11 550 рублей.
Однако преступление попало на видеокамеру наблюдения, и представители магазина написали заявление в полицию.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU