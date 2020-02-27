Жительница Балакова раскаялась в желании сбыть гашиш и попала в колонию на семь лет

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:49:08+03:00

Ее сдал один из покупателей, когда его поймала полиция

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В Балакове осудили 35-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

- В сентябре 2018 года женщина с сожителем, который приобрел почти 334 грамма гашиша, решили его сбывать, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Части наркотика весом по 2,18 и 2,29 она продала 16 и 17 сентября двум мужчинам. Одного из них поймала полиция, и он сдал своего дилера. В квартире дома на улице Комарова, где хранились оставшиеся 327 граммов, прошел обыск и изъятие.

Женщина во всем призналась, раскаялась и активно способствовала расследованию. Суд учел это и приговорил ее к семи годам колонии общего режима. Дело в отношении ее сожителя было закрыто в связи с его смертью.

ИСТОЧНИК KP.RU