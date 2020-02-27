В «Ласточкине» пообещали весной сделать дорогу

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с жителями микрорайона «Ласточкино» в Саратове.

Местные жители пожаловались на отсутствие дорог, социальной инфраструктуры. Вячеслав Володин отметил, что в последние годы в городе появилось много подобных микрорайонов. Он поручил Михаилу Исаеву сделать ревизию, подсчитать, сколько стоит решение проблем жителей «Ласточкина». И в очередной раз напомнил, что при строительстве жилья нужно использовать новые подходы.

В новом микрорайоне масса старых проблемФото: Дарья Вострикова

Местные жители отметили, что они живут как на острове. Единственный выезд из поселка — улица Романтиков, путь проходит через Черниговскую, где закрыт участок, объездные пути не подготовили, единственная дорога разбита. В плохом состоянии и дорога через гаражи. Кроме того, есть проблемы с общественным транспортом — по предложению жителей, было бы неплохо, если бы от 3-й Дачной и обратно в микрорайон маршрутки ходили хотя бы раз в полчаса. Переписка с городскими властями по этому поводу ничего не дала.

Один из местных жителей по имени Максим отметил, что перевозчик на встрече с жителями сказал о невыгодности содержания маршрута №89, который сюда ходит, мало пассажиров. Озвучили спикеру и проблемы с местной управляющей компанией — в одном и том же доме разная оплата за коммуналку при схожих параметрах квартир.

Вячеслав Володин предложил городским властям сделать дорогу на улице Романтиков за май — июнь и посмотреть возможность дополнительных развязок.

Проблемы с транспортной доступностью - одна из главных для жителей ЛасточкиноФото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU