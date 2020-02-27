Панков: На встречах Володина с людьми чиновники не могут отсечь неудобные для них вопросы

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:40:11+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с жителями поселка «Ласточкино»

- Подход к городской застройке надо менять. Этот вопрос уже не первый раз становится темой встреч Вячеслава Володина с жителями. И в Солнечном-2, и в микрорайонах «Звезда» и «Авиатор» у людей общие проблемы, причина которых — неграмотное градостроительное планирование. Нехватка школ и детсадов, поликлиник, плохие дороги без тротуаров. Сегодня спикер встречается с жителями «Ласточкино». Всегда приезжает к людям сам, встреча проходит прямо во дворе. Такой формат не дает чиновникам отсекать неудобные для них вопросы.

Должен признать — вопросов море. Все понимают, что это итог ранее сделанных ошибок. Замечу, и у Исаева профессионалов в строительстве и ЖКХ мало. Или даже нет совсем, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU