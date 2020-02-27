Саратовские спортсмены и родители сдали ЕГЭ по истории и поделились впечатлениями

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:19:38+03:00

Даци Дациев рассказал, что вопросы нелегкие, но каждый должен знать историю своей страны

Изменить размер текста: A A

Вчера, 26 февраля, в школе №6 Саратова прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, ЕГЭ сдали около 100 родителей выпускников, саратовские спортсмены, представители органов власти.

В этом году акция посвящена Году памяти и славы, поэтому собравшиеся писали тесты по истории.

Участники ЕГЭ для взрослых написали задания и после поделись впечатлениями. Так, саратовский силач и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Вячеслав Максюта рассказал, что благодаря тому, что сам прошел экзамен, понимает, как подготовить ребенка к этому этапу, психологически его настроить.

- Вопросы нелегкие. Но каждый гражданин должен знать историю своей страны. Поэтому если подготовиться — с экзаменами справиться, конечно, можно. Я сегодня участвовал в акции уже во второй раз, мне интересно проверить себя и свои знания. И в следующем году постараюсь прийти и поддержать родителей и выпускников, — рассказал чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев.

Отметим, что всероссийская акция проходит уже четвертый год, а ее организатор — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

В Саратовской области она продлится до 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU