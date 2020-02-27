В Солнечном из квартиры бухгалтера женщина вытащила технику
Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей
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В Солнечном поселке Саратова полиция вчера, 26 февраля, нашла подозреваемую в квартирной краже.
- Днем 6 февраля в отдел обратилась бухгалтер и рассказала, что днем ранее у нее из квартиры на улице Лебедева-Кумача свободно вынесли технику на 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Похищенными оказались ноутбук, сумка для него, DVD-плеер, клавиатура, и мышь.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 29-летнюю ранее не судимую и безработную женщину. Та призналась в содеянном. Ей выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU