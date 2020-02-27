В Солнечном из квартиры бухгалтера женщина вытащила технику

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:16:19+03:00

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В Солнечном поселке Саратова полиция вчера, 26 февраля, нашла подозреваемую в квартирной краже.

- Днем 6 февраля в отдел обратилась бухгалтер и рассказала, что днем ранее у нее из квартиры на улице Лебедева-Кумача свободно вынесли технику на 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Похищенными оказались ноутбук, сумка для него, DVD-плеер, клавиатура, и мышь.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 29-летнюю ранее не судимую и безработную женщину. Та призналась в содеянном. Ей выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU