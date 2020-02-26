В Вольске парень за рулем ВАЗ-2114 сбил девочку-подростка на переходе
Пешехода госпитализировали
Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»
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В Вольске Саратовской области сегодня вечером, 26 февраля, ВАЗ-2114 сбил подростка.
- Авария произошла в 19:55 у дома №114 по улице Ленина. 21-летний парень за рулем авто наехал на 16-летнюю девушку, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».
Пострадавшего в ДТП подростка госпитализировали.
В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП случилось на нерегулируемом переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU