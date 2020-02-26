Жители частных домов на Офицерской эвакуируются с кошками и собаками

26 Февр. 2020 2020-02-26T21:00:34+03:00

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В Ленинском районе Саратова вечером 26 февраля загорелся частный дом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», огонь охватил двухэтажный коттедж на улице Офицерская.

Сейчас известно, что на месте работают не мене пяти пожарных расчетов. Ситуация осложняется тем, что специалистам ГУ МЧС приходится тянуть длинные рукава, так как строение находится в глубине дачного участка.

Фото Алексея Юмашева

Один расчет вынужден был встать на углу с улицей Курдюмская, где находится гидрант, чтобы создать водяную магистраль.

О пострадавших на этот момент информации нет. Однако жители близлежащих домов поспешили эвакуироваться вместе с питомцами – кошками и собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU