Юлия Литневская стала спонсором городского фестиваля-конкурса авторской песни «Отчизну славим и героев!»

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:39:49+03:00

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Провели городской фестиваль-конкурс авторской песни «Отчизну славим и героев!»

Организаторами мероприятия являлись Ленинская районная организация Саратовского областного территориального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов».

В этом году в нём приняло участие более 40 молодых людей — солисты и коллективы из числа учащихся общеобразовательных учреждений, студентов профессиональных образовательных организаций.

В конкурсе оценивались только авторские произведения о России, родном крае, героях войны и о службе в армии.

Участники выступали в трех возрастных категориях: 7-11 лет, 12-15 лет; 16-20 лет.

По итогам фестиваля-конкурса были определены победители:

Гран-при — Дудкина Валерия (вокальная студия «Улыбка») МУДО «Дом детского творчества» Волжского района.

Возрастная категория 7-11 лет:

- 1 место - Бобро Владимир (МОУ «СОШ 72» Ленинского района).

Возрастная группа 12-15 лет:

1 место:

- Бакеева Расимя, Шонин Денис (МОУ «СОШ 103» Ленинского района);

- Баранова Анастасия (МОУ «СОШ 51» Кировского района.

Возрастная группа 16-20 лет:

1 место: Анисимов Александр (МБОУ Лицей №15 Заводского района).

Все призеры фестиваля-конкурса получили дипломы и памятные подарки от организаторов и спонсоров мероприятия.

Почетным гостем и спонсором мероприятия стала депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» — Юлия Литневская.

- Слово «спонсор» у меня всегда ассоциировалось с солидным мужчиной респектабельной наружности. Сегодня стала спонсором конкурса патриотической песни «Отчизну славим и Героев». Конечно, велосипед как главный приз в данном случае совсем не главное: гораздо главнее, что современные дети поют свои новые песни о Великой Победе, и, надеюсь, сбудется то, что пожелала им сегодня: пусть эти песни подхватывают, — отметила в своем Instagram-аккаунте litnevskaya.jm Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU