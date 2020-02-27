2020-02-27T06:00:16+03:00
Общество

В Саратовской области днем не будет осадков и прогреется до +8 градусов

Погода будет облачной с прояснениями
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня днем, 27 февраля, не ожидается осадков. Утром пройдет небольшой снег с дождем.

- Погода будет облачной с прояснениями. Температура достигнет +3…+8 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

При этом утром будет густой туман с видимостью 500 метров и менее. Ожидается гололед.

Ветер подует с юго-запада и юга со скоростью 5–10 м/с, днем — порывы до 15 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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