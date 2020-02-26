Саратовским заключенным вернули более 1,7 млн рублей долгов по зарплате

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:50:34+03:00

Денег не получили более 1,8 тыс. человек

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Саратовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области выявила нарушения исполнения законодательства об оплате труда осужденных.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, более 1,8 тыс. граждан из шести исправительных учреждений УФСИН региона не получили зарплату за вторую половину декабря 2019 года и первую половину января 2020 года. Размер задолженности превысил 1,7 млн рублей.

Прокурор внес представления в адрес начальников учреждений, после чего задолженности устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU