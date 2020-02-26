В Саратовскую область за девять лет переехали 24,9 тыс. человек

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:52:08+03:00

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В Саратовскую область из-за рубежа переехали 24,9 тыс. человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и занятости Саратовской области, плановые показатели реализации программы по переселению соотечественников перевыполнены за прошлый год на 28,5%.

Среди прибывших — 47% мужчин и 53% женщин, 60% находятся в браке, 84% имеют детей.

В трудоспособном возрасте находятся 70% прибывших, это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе.

В школах региона работают 645 педагогов из числа соотечественников, 872 медицинских работников — соотечественников лечат жителей Саратовской области.

За период реализации программы в нее принято 1 357 студента, обучающихся в вузах региона, а за 2019 год — 188 человек.

Таким образом, среди переехавших соотечественников преобладают молодые люди (средний возраст 32 года) с высшим и средним образованием и опытом работы, активные и целеустремленные в достижении поставленных целей, уважающие российскую культуру и традиции, хорошо знающие русский язык. У 76% прибывших в Саратове и области есть родственники, друзья и знакомые, что позволяет им активно интегрировать в российское сообщество. Две трети приехавших в 2019 году выбрали для проживания Саратов, остальные — другие города области.

В 2019 году за счет соотечественников компенсировано 24,5% естественной убыли населения области.

ИСТОЧНИК KP.RU