Назван лучший воспитатель Фрунзенского района Саратова
В конкурсе участвовали десять человек
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В детском саду №2 «Песенка» Фрунзенского района Саратова прошло закрытие конкурса на лучшего воспитателя.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие приняли десять воспитателей муниципальных детских садов, стаж их педагогической работы от года до 18 лет.
Они подготовили мастер-классы по выбранной теме, поделились опытом своей работы, представили разнообразные методические материалы.
Победителем стала Татьяна Мокроусова, которая работает в детском саде №219 «Колокольчик». Она представит район на городском конкурсе профессионального мастерства.
ИСТОЧНИК KP.RU