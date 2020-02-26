Назван лучший воспитатель Фрунзенского района Саратова

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:18:30+03:00

В конкурсе участвовали десять человек

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В детском саду №2 «Песенка» Фрунзенского района Саратова прошло закрытие конкурса на лучшего воспитателя.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие приняли десять воспитателей муниципальных детских садов, стаж их педагогической работы от года до 18 лет.

Они подготовили мастер-классы по выбранной теме, поделились опытом своей работы, представили разнообразные методические материалы.

Победителем стала Татьяна Мокроусова, которая работает в детском саде №219 «Колокольчик». Она представит район на городском конкурсе профессионального мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU