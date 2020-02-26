В Минэкономразвития рассказали о росте зарплат в Саратовской области

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:17:26+03:00

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В Саратовской области за 2019 год уровень заработной платы составит порядка 30 тыс. рублей по оценке специалистов министерства экономического развития региона, исходя из статистических данных и отслеживаемых трендов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил задачу проводить активную работу по повышению средней заработной платы с темпом роста не менее 10% ежегодно. Для достижения такого показателя реализуется ряд мер. Так, с октября 2019 зарплата бюджетникам была повышена на 9%. На 19% увеличена зарплата работникам «указных» категорий. Также введены доплаты молодым специалистам — врачам, среднему медперсоналу и учителям.

Ведется работа с предприятиями реального сектора экономики. Причем чаще всего это прямой диалог с руководителями и собственниками компаний, принимаются меры по снижению уровня неформальной занятости. Под вниманием оказываются также хозяйствующие субъекты, имеющие налоговую нагрузку ниже среднеотраслевой.

Отмечается, что Саратовская область по итогам 2019 года улучшила свои позиции в рейтинге регионов ПФО по заработной плате социальных работников и по младшему медицинскому персоналу. В этом году работа по поэтапному повышению заработной платы работников отдельных категорий будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU