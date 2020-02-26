Жительница Энгельса получила срок за кражу
Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей
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Суд признал 31-летнюю жительницу Энгельса виновной в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 5 июля гражданка в районе дома №158 по улице Тельмана обнаружила на лавочке чужой сотовый телефон.
Убедившись, что на нее никто не смотрит, она забрала технику и стала ей пользоваться, а SIM-карту выкинула.
Сумма ущерба превысила отметку в 10 тыс. рублей.
Телефон у гражданки изъяли сотрудники полиции. Ей назначили восемь месяцев условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU