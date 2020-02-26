Жительница Энгельса получила срок за кражу

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:14:38+03:00

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Суд признал 31-летнюю жительницу Энгельса виновной в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 5 июля гражданка в районе дома №158 по улице Тельмана обнаружила на лавочке чужой сотовый телефон.

Убедившись, что на нее никто не смотрит, она забрала технику и стала ей пользоваться, а SIM-карту выкинула.

Сумма ущерба превысила отметку в 10 тыс. рублей.

Телефон у гражданки изъяли сотрудники полиции. Ей назначили восемь месяцев условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU