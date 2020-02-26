В Саратовскую область не пустили подозрительные сухофрукты
Груз следовал из Республики Кыргызстан
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На посту в Озинках 24 февраля инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области остановили груз с подозрительными сухофруктами, который следовал из Республики Кыргызстан.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, продукцию везли без маркировки, которая должна содержать достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения.
За это виновника груза привлекли к административной ответственности, сухофрукты вернули обратно на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU